Пермский театр оперы и балета представит новую версию оперы «Кармен»

Пермь, 30 марта. На неделе Пермский театр оперы и балета презентует зрителям новую версию «Кармен». Над постановкой оперы Бизе работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина.

В пресс-службе театра ФАН рассказали, что существует две версии оперы. В первой, премьера которой прошла в Париже в марте 1875 года, музыкальные сцены сопровождают прозаические диалоги. Именно эту версию взяли за основу для постановки на пермской сцене.

«Версия с разговорными диалогами более обостренная и подчеркивает некую эклектичность партитуры Бизе. Все номера в партитуре, относительно тонального плана, резко контрастны. Плюс, исходная редакция дает больше свободы для высказывания режиссера», — рассказал пресс-службе театра Филипп Чижевский.

Константин Богомолов создал на основе французского либретто диалоги на русском языке. При этом осталась сюжетная линия, а текст дополнен новыми деталями.

«Моя Кармен далека от традиционных трактовок образа героини Бизе. Для меня Кармен — это в первую очередь не страсть и бунтарство, а сильный̆ характер. Она одна из тех, кто видит цель и не видит препятствий», — говорит солистка Пермской оперы Наталия Ляскова.

Театральный художник Лариса Ломакина много лет использует для создания картин и театральных декораций технику ржавления. В сценографии пермской постановки «Кармен» ржавое железо занимает одно из центральных мест.

«Мы отсылаем зрителя к определенному периоду истории — началу XX века. Это время черно-белых фотографий, которые с течением времени приняли оттенок сепии, которая, по моим ощущениям, очень чувственно сочетается с ржавчиной», — поясняет Лариса Ломакина.

Премьера «Кармен» состоится в Пермской опере 3, 4, 6 и 7 апреля.