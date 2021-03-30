Прикамских энергетиков оштрафовали на полмиллиона за некачественные услуги

Пермь, 30 марта. Пермское УФАС России после проверки прокуратуры Прикамья выяснило, что энергоснабжающая компания ОАО «МРСК Урала» незаконно нарушала сроки установки электросчетчиков. В некоторых случаях потребители были вынуждены полгода ждать подачи электроэнергии.

В действиях «сетевиков» выявлены нарушения, ущемляющие интересы граждан, которые планировали подключить частные дома к сетям.

«Речь идет о тех случаях, где технические условия подключения объектов требовали от ОАО «МРСК Урала» только установки прибора учета электроэнергии, остальные мероприятия для получения энергоресурса на объектах потребителей уже были проведены. При данном условии предельный срок подключения объекта потребителя к электросетям составляет не более четырех месяцев», — пояснили ФАН в пресс-службе пермского УФАС.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, монтаж оборудования по учету электроэнергии на существующих сетях не требует изменения основных параметров электроснабжения, прокладки новых линий или их выноса, изменения границ охранных зон, больших временных затрат. При этом сами объекты по своим характеристикам остаются прежними.

«Абсолютно недопустимо, когда сетевая организация называет реконструкцией установку прибора учета на опоре ЛЭП и заставляет потребителя полгода ждать подключения к электроснабжению», — отметил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

В итоге ОАО «МРСК Урала» привлечена к административной ответственности и оштрафована на 500 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в отношении крупной ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье» может быть возбуждено антимонопольное дело.