Банда псевдотрейдеров из Прикамья «развела» клиентов на 10 млн рублей

Пермь, 30 марта. В Прикамье продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая занималась мошенничеством под видом оказания брокерских услуг. Ее деятельность пресекли в январе 2021 года.

Жертвами становились жители разных субъектов РФ. Фигуранты представлялись сотрудниками крупной компании-регулятора брокерской деятельности, осуществляющей контроль и надзор за организациями по торговле на международных фондовых рынках.

Псевдотрейдеры обзванивали людей, которые ранее самостоятельно играли на различных площадках в интернете и потеряли деньги.

«В ходе разговора гражданам сообщали, что за ранее потерянные средства им положена компенсация, которая находится на специализированных платформах. Затем мошенники получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших, просматривали балансы их банковских счетов и сообщали недостоверные сведения о зачислении компенсации. Затем похищали деньги», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как рассказали правоохранители, одной из потерпевших стала жительница Санкт-Петербурга, которая перевела свыше 4,5 млн рублей. В полиции полагают, что от рук злоумышленников могли пострадать и граждане других стран.

На данный момент установлено 16 потерпевших. Общий ущерб от действий мошенников составил почти 10 млн рублей.

Свою деятельность они осуществляли с помощью интернет-площадок:

— Alphacapital (www.alphacapital.capital);

— ByrixTrade (www.byrix.com);

— X90 (www.x90.com);

— 1C-OPTION;

— WeltonCapital;

— WestProCapital (www.westprocapitals.com);

— 10Brokers.com (10brokers.com);

— Multicapital (multicapital.trade).

В краевом МВД напоминают, что если вы стали жертвой злоумышленников, позвоните по тел.: 8(342)249-94-84, 8(342)249-95-75.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в социальных сетях появились страницы мошенников, которые от имени Минтруда РФ предлагают оформить онлайн социальные выплаты.