Полпред президента в ПФО: Дефицит коек для больных недопустим

Пермь, 30 марта. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров встретился по видеосвязи с главами регионов. В ходе конференции обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, реализацию нацпроектов, организацию школьного питания и ситуацию с распространением в округе коронавируса.

Уровень заболеваемости в ПФО по сравнению с концом 2020 года уменьшился на 47%. Отмечается и снижение на 46% объема занятых коек в «ковидных» отделениях. Часть из ранее перепрофилированных возвращается под плановое лечение пациентов.

«Дефицит коек для больных недопустим. Необходимо отслеживать распространение инфекции и принимать решения о снятии ограничительных мер только в тесном взаимодействии с главным санитарным врачом региона», — отметил Игорь Комаров.

Полпред подчеркнул, что массовая вакцинация граждан должна быть в приоритете, и ее темпы в регионах округа должны расти.

По данным на понедельник, 29 марта, Прикамье занимает 70-е ранговое место в РФ по заболеваемость COVID-19. Резерв коечного фонда от фактически развернутого — 34,4%, охват тестированием населения методом ПЦР — 201,3 на 100 тыс. населения в день.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали меморандум о реализации в регионе проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций.