Совместные действия жителей и власти помогли ликвидировать незаконный карьер в Перми

Пермь, 30 марта. Совокупность действий пермяков, гражданских активистов, чиновников и депутатов привела к ликвидации незаконной добычи грунта в месте впадения р. Язовой в р. Каму. Это могло привести к подтоплению из-за изменения русла реки.

«19 марта поступила жалоба от жителя м/р Язовая. Ему показалось странным, что неизвестные под покровом ночи что-то копают на берегу Камы, грузят грунт в грузовики и куда-то увозят», — рассказал Сергей Сюзев, пермский «чистомен», о котором ФАН писал ранее.

В итоге активист по сложившейся традиции отправил все имеющиеся материалы на страницу соцсети главе города Алексею Демкину, губернатору Прикамья Дмитрию Махонину и депутату Пермской гордумы Владимиру Манину.

Необходимо отметить, что эта земля находится в округе Владимира Манина, более того, незаконный карьер появился недалеко от въезда на ПЗ «Маш», директором которого он является.

Выяснилось, что на этом месте добывали песчано-грунтовую смесь в водоохраной зоне. Установлено, что спецтехника проезжала сюда через частный участок. Составлены акты обследования, зафиксированы лица, ведущие добычу. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура ведет проверку всех предоставленных материалов.

«Надеюсь, нарушители покроют ущерб, нанесенный природе. Прошу не наказывать сурово простых КАМАЗистов и машиниста экскаватора, наказывать надо организаторов», — сказал ФАН Сюзев.

Также «чистомен» выразил благодарность бдительным местным жителям, мэру Перми, главе региона и депутату, который, по словам Сергея, уже третий раз помогает в решении проблемы.