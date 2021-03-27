Жители Березников засняли, как мужчина спокойно сидит на проводах пятиэтажки

Пермь, 27 марта. Жители Березников в Прикамье стали свидетелями, как на уровне пятиэтажного дома на проводах сидит мужчина. Видео, снятое очевидцами, быстро попало в Сеть.

Некоторые пользователи написали, что это местный житель. На кадрах видно, что взрослый человек достаточно спокойно сидит на проводе. Внизу толпятся люди и полицейские. Когда к месту подъезжает пожарная машина, мужчина также спокойно встает и начинает двигаться в сторону крыши и ступает на нее.

Некоторые предположили, что «герой» мог находиться в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками.

В итоге пожарные подняли лестницу и спустили мужчину вниз. По предварительным данным, его отвезли к специалистам в психиатрическую больницу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье после пожара пожилая женщина заявила, что ее внук заставил дверь холодильником и поджег.