Более 60 тыс. кв. метров свалок ликвидируют за год в Прикамье

Пермь, 27 марта. В 2021 года в Прикамье ликвидируют 16 свалок на территории Кизела, Губахи, Нытвенского, Чусовского, Очерского, Чернушинского городских округов и в Кочевском муниципальном округе. Количество отходов на них превышает 3,5 тыс. тонн, а общая площадь составляет более 60 тыс. кв. метров.

«Муниципалитеты ежегодно ликвидируют достаточно большое количество небольших свалок, делая это собственными силами. Региональная программа «Экологическая реабилитация территорий» нацелена на крупные объекты, где кроме ликвидации мусора нужно провести работы по рекультивации и восстановлению нарушенных земель» — рассказал журналистам глава региона Дмитрий Махонин.

За три ближайших года должны ликвидировать не менее 70 свалок общей площадью более 83 Га. На эти цели предусмотрено около 247 млн рублей их краевого бюджета.

В Пермском крае централизованную услугу по вывозу отходов получают 97% населения. В 2018 году мусор вывозили лишь из 452 населенных пунктов, теперь их больше двух тысяч. В 2021 году в Прикамье появятся порядка 500 новых площадок, на которых установят более 3 тыс. контейнеров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в крупнейшей региональной ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье» заявили, что медицинские маски, которые со сточными водами приплывают на насосные станции, становятся причиной засоров канализации и сбоев в работе оборудования.