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Разработка пермских ученых должна помочь избежать обрушений мостов

Разработка пермских ученых должна помочь избежать обрушения мостовПермь, 27 марта. Прикамские ученые изучили, как ведут себя под действием внешней среды материалы, из которых производят прослойки опорных частей мостов. Данное исследование позволит избежать обрушения объектов и снизить финансовые затраты на их ремонт.

По словам ученых, опорные части мостов испытывают постоянные нагрузки, находятся под действием теплового расширения и сжатия, усадки и сейсмических возмущений. Это происходит из-за увеличения количества автомобилей и железнодорожного транспорта. Соответственно, растут и требования к ответственным элементам мостов.

«Чтобы продлить срок службы объектов, в качестве прослойки для опорных частей используют современные антифрикционные материалы и композиты. Но данных об их механических свойствах пока недостаточно, — рассказала пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) кандидат технических наук Анна Каменских.

Во время исследования эксперты наблюдали за поведением более 30 перспективных полимерных и композиционных материалов. Удалось выяснить, как форма прослойки и свойства материалов влияют на деформацию и разрушение конструкций.

«Ученые подтвердили, что увеличение толщины прослойки до 6–8 мм снижает деформацию конструкции. Наиболее эффективными материалами для создания элементов опорной части мостов стали модифицированный фторопласт и высокомолекулярный полиэтилен», — пояснили ФАН в вузе.

Результаты работы ученых пермского политеха уже используют при проектировании новых элементов мостовых сооружений. По словам исследователей, такие модели поведения материалов также перспективны для применения в машиностроении, авиа- и автомобилестроении, в биомеханике и медицине.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мультиканальное стратегическое коммуникационное агентство Electric Brand Consultants создало новый бренд ПНИПУ. Специалисты компании разработали стратегию и полную архитектуру бренда.

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