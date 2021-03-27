Пермь, 27 марта. Прикамские ученые изучили, как ведут себя под действием внешней среды материалы, из которых производят прослойки опорных частей мостов. Данное исследование позволит избежать обрушения объектов и снизить финансовые затраты на их ремонт.

По словам ученых, опорные части мостов испытывают постоянные нагрузки, находятся под действием теплового расширения и сжатия, усадки и сейсмических возмущений. Это происходит из-за увеличения количества автомобилей и железнодорожного транспорта. Соответственно, растут и требования к ответственным элементам мостов.

«Чтобы продлить срок службы объектов, в качестве прослойки для опорных частей используют современные антифрикционные материалы и композиты. Но данных об их механических свойствах пока недостаточно, — рассказала пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) кандидат технических наук Анна Каменских.

Во время исследования эксперты наблюдали за поведением более 30 перспективных полимерных и композиционных материалов. Удалось выяснить, как форма прослойки и свойства материалов влияют на деформацию и разрушение конструкций.

«Ученые подтвердили, что увеличение толщины прослойки до 6–8 мм снижает деформацию конструкции. Наиболее эффективными материалами для создания элементов опорной части мостов стали модифицированный фторопласт и высокомолекулярный полиэтилен», — пояснили ФАН в вузе.

Результаты работы ученых пермского политеха уже используют при проектировании новых элементов мостовых сооружений. По словам исследователей, такие модели поведения материалов также перспективны для применения в машиностроении, авиа- и автомобилестроении, в биомеханике и медицине.

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