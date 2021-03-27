Подрядчик детского парка в Прикамье вернул в городской бюджет более миллиона рублей

Пермь, 27 марта. В городе Лысьва Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании, которая благоустраивала городской детский парк. Подрядчик действовал в рамках муниципального контракта.

Следствие выяснило, что в 2019 году компания нарушила договор о «Благоустройстве общественной территории «Детский парк», в рамках национального проекта.

«Работы в детском парке обвиняемый выполнил не в полном объеме, чем причинил ущерб на сумму более одного миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный бюджету Лысьвенского городского округа на указанную сумму, возмещен в полном объеме», — подтвердили ФАН в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что В Прикамье в городе Березники семь школьниц на протяжении 15 минут избивали и унижали сверстницу. Все действия девочки снимали на камеру телефона.