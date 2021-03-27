Пермскую студентку, которую искали несколько дней, нашли погибшей

Пермь, 27 марта. Тело погибшей 20-летней студентки колледжа Гузалии Г. обнаружили в столице Прикамья. Поиски продолжались почти неделю.

В пятницу, 26 марта волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что студентку нашли погибшей.

«Найдена, погибла, соболезнования родным и близким», — написали «поисковики» к посту о розыске Гузалии.

Девушка приехала учиться в Пермь из Барды, где у нее остались опекуны. Ранее, 22 марта студентка вышла из общежития на бульваре Гагарина и пропала.

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что девушка могла совершить суицид. Вещи и деньги она оставила в комнате общежития. Там же нашли записку, в которой студентка просит никого не винить и что еще вернется.

Ранее Федеральное агентства новостей сообщало, что в Сочи расследуют гибель уроженки Лысьвы Пермского края Дарьи С. Ее тело было обнаружено в небольшом сгоревшем вагончике.