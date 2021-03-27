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Пермский политех решил провести серьезный ребрендинг

Пермский политех решил провести серьезный ребрендингПермь, 27 марта. Мультиканальное стратегическое коммуникационное агентство Electric Brand Consultants (Москва) создало новый бренд Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Специалисты компании разработали стратегию и полную архитектуру бренда.

«Мы глубоко погрузились не только в мировые и российские тенденции, но и в реалии пермского политеха через серии глубинных интервью с руководством, преподавателями и студентами. Итоги работы были представлены на стратегической сессии, где в ходе коллективной дискуссии было утверждено общее направление ребрендинга, — рассказал пресс-службе вуза гендиректор агентства Бесо Туразашвили.

В университете ФАН уточнили, что новый бренд продуман до мельчайших деталей и выражает миссию, видение и ценности вуза.

«В основе формы знака лежит черный квадрат как символ образовательной программы, научной деятельности, инфраструктуры, партнеров и государства. Форма квадрата дополняется белым лучом, символизирующим людей, их деятельность и энергию, — пояснили ФАН в вузе. — Возникшее вокруг луча пространство олицетворяет значение университета для людей — безопасное место, где есть возможности для развития и творчества. Все вместе это складывается в букву П, с которой начинаются слова в имени пермского политеха».

Космический серый — используется как основной цвет. Он символизирует бесконечность и является отражением интеллекта и баланса. Основной цвет дополняется монохромной палитрой более светлых оттенков серого, а также ярких: оранжевого, синего, желтого и сиреневого, что в комплексе составляет палитру самых технологичных цветов

Пермский политех решил провести серьезный ребрендингДля подразделений и организаций политеха была разработана архитектура, основанная на использовании мастер-бренда. Для академической активности, научной деятельности и студенческих объединений предусмотрены варианты логотипа с вращением знака.

«Новая архитектура – важная составляющая коммуникационной платформы нового бренда, которая учитывает академическую, научную, бизнес структуры университета и творческое самовыражение студентов. Основной знак дополнительно усиливает взаимосвязь суббрендов с материнским брендом, при этом подчеркивает уникальность варианта каждого знака, — рассказала советник ректора ПНИПУ по стратегическим коммуникациям Мария Коновалова.

За 67 лет в пермском политехе трудилось более 160 тысяч высококвалифицированных специалистов. Университет считается современным интеллектуальным и научно-техническим центром России. Здесь в уникальных лабораториях и технологических комплексах готовят кадры для промышленного кластера России и зарубежья.

ПНИПУ входит в первую лигу Национального рейтинга университетов, в число 50 лучших вузов России по версии RAEX и в число лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые ПНИПУ создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. Искусственный интеллект и автоматизация процессов помогут предприятиям быстро и недорого производить уникальные материалы.

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