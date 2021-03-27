Пермский политех решил провести серьезный ребрендинг

Пермь, 27 марта. Мультиканальное стратегическое коммуникационное агентство Electric Brand Consultants (Москва) создало новый бренд Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Специалисты компании разработали стратегию и полную архитектуру бренда.

«Мы глубоко погрузились не только в мировые и российские тенденции, но и в реалии пермского политеха через серии глубинных интервью с руководством, преподавателями и студентами. Итоги работы были представлены на стратегической сессии, где в ходе коллективной дискуссии было утверждено общее направление ребрендинга, — рассказал пресс-службе вуза гендиректор агентства Бесо Туразашвили.

В университете ФАН уточнили, что новый бренд продуман до мельчайших деталей и выражает миссию, видение и ценности вуза.

«В основе формы знака лежит черный квадрат как символ образовательной программы, научной деятельности, инфраструктуры, партнеров и государства. Форма квадрата дополняется белым лучом, символизирующим людей, их деятельность и энергию, — пояснили ФАН в вузе. — Возникшее вокруг луча пространство олицетворяет значение университета для людей — безопасное место, где есть возможности для развития и творчества. Все вместе это складывается в букву П, с которой начинаются слова в имени пермского политеха».

Космический серый — используется как основной цвет. Он символизирует бесконечность и является отражением интеллекта и баланса. Основной цвет дополняется монохромной палитрой более светлых оттенков серого, а также ярких: оранжевого, синего, желтого и сиреневого, что в комплексе составляет палитру самых технологичных цветов

Для подразделений и организаций политеха была разработана архитектура, основанная на использовании мастер-бренда. Для академической активности, научной деятельности и студенческих объединений предусмотрены варианты логотипа с вращением знака.

«Новая архитектура – важная составляющая коммуникационной платформы нового бренда, которая учитывает академическую, научную, бизнес структуры университета и творческое самовыражение студентов. Основной знак дополнительно усиливает взаимосвязь суббрендов с материнским брендом, при этом подчеркивает уникальность варианта каждого знака, — рассказала советник ректора ПНИПУ по стратегическим коммуникациям Мария Коновалова.

За 67 лет в пермском политехе трудилось более 160 тысяч высококвалифицированных специалистов. Университет считается современным интеллектуальным и научно-техническим центром России. Здесь в уникальных лабораториях и технологических комплексах готовят кадры для промышленного кластера России и зарубежья.

ПНИПУ входит в первую лигу Национального рейтинга университетов, в число 50 лучших вузов России по версии RAEX и в число лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые ПНИПУ создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. Искусственный интеллект и автоматизация процессов помогут предприятиям быстро и недорого производить уникальные материалы.