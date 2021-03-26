Министр спорта РФ согласовал строительство училища Олимпийского резерва в Прикамье

Пермь, 26 марта. Министр спорта России Олег Матыцин побывал в Прикамье, в Чайковском. Вместе с депутатом Государственной думы от Пермского края Игорем Сапко, главой регионального Минспорта Татьяной Чесноковой, зампредом правительства Дмитрием Самойловым он обсудил несколько больших проектов.

Игорь Сапко на своей страничке в Facebook пояснил, что речь идет о создании училища олимпийского резерва, строительстве второго крытого катка, модернизации базы «Снежинка» и проведение в 2027 году чемпионата по зимним видам спорта.

Делегация посетила федеральный центр «Снежинка», где проходил этап Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».

В итоге приняты решения о том, что училище олимпийского резерва появится в Чайковском в течение двух лет, а также получит поддержку федеральная экспериментальная площадка при институте физкультуры и спорта по подготовке «летающих лыжников».

Кроме этого, Минспорт РФ намерен привлечь в Пермский край иностранных специалистов для работы с местными тренерами и открыть центр подготовки студенческих сборных, написал депутат Госдумы.