Мутко и Махонин договорились об использовании в Прикамье инфраструктурных облигаций

Пермь, 26 марта. Глава Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали меморандум о реализации в регионе проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

Пермский край входит в число лидеров по объемам строительства жилья — более 1,2 млн кв. метров в 126 многоквартирных домах на сегодняшний день. Почти 80% от общего объема возводится с применением эскроу-счетов (прим. — специальные защищенные счета, которые позволяют снизить риски при оформлении сделки).

В Прикамье довольно высокий спрос на новостройки, отметил глава ДОМ.РФ. Действительно, 85% квартир, запланированных к вводу в 2021 году, уже выкуплены.

«Чтобы не допустить дефицита новостроек в регионе, нужно наращивать темп, поддержать местных застройщиков. Одним из таких способов может стать финансирование комплексных проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций, позволяющего привлекать «длинные» деньги на создание инфраструктуры и социальных объектов», — уточнил Виталий Мутко.

Одним из таких пилотных проектов может стать проект развития инновационного кластера «Новый Звездный», где возводятся несколько крупных промышленных объектов для госкомпаний «Роскосмос» и «Ростех». Они требуют инфраструктуры для работников, в частности, строительства порядка 50 тыс. кв. метров жилья и соцобъектов.

«Мы обсудили возможность разработки ипотечной программы на территории края и создания первого арендного дома. Это даст нам возможности по увеличению объемов жилищного строительства. Мы должны в ближайшие годы существенно увеличить ежегодные показатели ввода жилья», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Еще один проект, который планируется реализовать с применением инфраструктурных облигаций — развитие большой площадки в Дзержинском районе Перми. Здесь намечено строительство порядка 400 тыс. кв. м. жилья, краевой музыкальной школы для одаренных детей, универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест и новых социальных объектов.