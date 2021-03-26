Пермские ученые создали нейросеть для разработки сверхпрочных материалов

Пермь, 26 марта. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. В вузе поясняют, что искусственный интеллект и автоматизация процессов помогут предприятиям быстро и недорого производить уникальные материалы.

«Эти металлы и сплавы должны выдерживать высокие нагрузки при эксплуатации. Нейросети смогут оптимизировать работу инженеров. Сократить временные и финансовые затраты на исследования», — пояснили ФАН в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые политеха создали базу данных цифровых фотографий с образцами сталей с промышленных предприятий, которые получили в процессе экспериментов с обработкой сплавов. На этой основе произвели обучение нейронной сети, которая распознает свойства материалов и относит каждый к определенному классу твердости.

«В отличие от аналогов, мы использовали более глубокие нейросети на реальных, а не синтезированных данных. Нам удалось достичь точности в работе модели от 66,2% до 92,1%, по разным оценкам», — уточнили в вузе.

Разработка может быть интересна предприятиям авиастроения — с помощью функциональных материалов можно уменьшить массу самолета и двигателей. В перспективе нейросеть может стать интеллектуальным помощником для инженеров на разных российских предприятиях реального сектора экономики.