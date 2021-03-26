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Пермские ученые создали нейросеть для разработки сверхпрочных материалов

Пермские ученые создали нейросеть для разработки сверхпрочных материалов Пермь, 26 марта. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. В вузе поясняют, что искусственный интеллект и автоматизация процессов помогут предприятиям быстро и недорого производить уникальные материалы.

«Эти металлы и сплавы должны выдерживать высокие нагрузки при эксплуатации. Нейросети смогут оптимизировать работу инженеров. Сократить временные и финансовые затраты на исследования», — пояснили ФАН в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые политеха создали базу данных цифровых фотографий с образцами сталей с промышленных предприятий, которые получили в процессе экспериментов с обработкой сплавов. На этой основе произвели обучение нейронной сети, которая распознает свойства материалов и относит каждый к определенному классу твердости.

«В отличие от аналогов, мы использовали более глубокие нейросети на реальных, а не синтезированных данных. Нам удалось достичь точности в работе модели от 66,2% до 92,1%, по разным оценкам», — уточнили в вузе.

Разработка может быть интересна предприятиям авиастроения — с помощью функциональных материалов можно уменьшить массу самолета и двигателей. В перспективе нейросеть может стать интеллектуальным помощником для инженеров на разных российских предприятиях реального сектора экономики.

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