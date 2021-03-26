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Медицинские маски стали причиной загрязнения пермской канализации

Медицинские маски стали причиной загрязнения пермской канализацииПермь, 26 марта. На городскую систему водоотведения столицы Прикамья регулярно весной повышается нагрузка. Причина — сток в канализацию талых и ливневых вод.

Крупнейшая ресурсоснабжающая компания «Новогор-Прикамье» на неделе зафиксировала увеличение объема стоков, приходящих на биологические очистные сооружения (БОС).

«Вместе с тающим снегом в коллекторы попадают песок, гравий и прочий нерастворимый мусор. Бич этого сезона – медицинские маски, которые со сточными водами приплывают на насосные станции и становятся причиной засоров на сети и сбоев в работе оборудования», — пояснили в пресс-службе ООО журналистам.

Специалисты «Новогора» обращают внимание, что канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор.

В компании пояснили, что помимо увеличения объемов стоков, сотрудникам БОС приходится справляться со всем, что тает на пермских улицах и попадает в систему городской канализации, а затем проходит биологическую очистку.

Начало половодья прогнозируют в 2021 году на середину апреля. Сейчас на предприятии сформирован нужный запас реагентов и материалов, чтобы водопроводная вода соответствовала санитарным нормам.

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