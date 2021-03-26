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Минздрав Прикамья назвал необоснованными жалобы губернатору от сотрудников больницы

Минздрав Прикамья назвал необоснованными жалобы губернатору от сотрудников больницыПермь, 26 марта. Минздрав Прикамья рассмотрел обращение коллектива ГБУЗ ПК «ГКБ им. Тверье» к главе региона Дмитрию Махонину. Ранее в письме они попросили губернатора разобраться с вопросом оплаты труда. Сотрудники утверждают, что их оклады и зарплаты намного ниже, чем в других лечебных учреждениях края, а лучшие врачи уходят из больницы. Также в обращении было написано об устаревшем оборудовании или его отсутствии.

«Средняя зарплата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. За январь-февраль 2021 года она составила 76 650 руб. в месяц, у среднего медперсонала — 45 101 руб., у младшего — 36 218 руб., что соответствует «дорожной карте» — пояснили ФАН в министерстве. – Для сравнения, зарплата в госучреждениях Прикамья в первые два месяца 2021 года в среднем составила: у врачей — 67 728 руб.,  у среднего медперсонала — 35 808 руб., у младшего —  30 698 руб».

В 2020 году в больнице сделан капремонт цокольного этажа операционного корпуса, заменены оконные блоки в акушерском корпусе, смонтированы системы вентиляции в нефрологическом корпусе и т. д.

«Было приобретено 12 инфузионных насосов в количестве 12 единиц, 22 пульсоксиметра, аппарат ИВЛ, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. В 2021 году планируется проведение капремонта помещений первого этажа хирургического корпуса, замена лифтов. В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в планах приобрести 45 единиц медоборудования», - уточнили в краевом Минздраве.

Там же уточнили, что ГКБ им. Тверье – единственное учреждение, которое с 2018 года не смогло полностью обеспечить переход ведения бухгалтерского учета в части начисления зарплаты ЕИСУФХД (облачной бухгалтерии), тем самым поставив под угрозу реализацию и внедрение проекта единой информационной системы.

«24 марта проведена больничная конференция, на которой был рассмотрен, в том числе, вопрос об увеличении базовых окладов сотрудникам больницы. Коллективом принято решение об увеличении окладных частей (врачам и среднему медперсоналу) на 15%. Это общее решение коллектива, оно экономически обосновано», — рассказал журналистам главврач больницы Михаил Суханов.

Он также добавил, что в 2021 году планируется поставка диагностического оборудования, в том числе, компьютерного томографа.

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