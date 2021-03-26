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Житель Краснодара сумел вернуть часть миллионного долга через пермских приставов

Житель Краснодара сумел вернуть часть миллионного долга через пермских приставовПермь, 26 марта. Сотрудники УФССП Прикамья помогли жителю Краснодарского края вернуть часть крупной суммы, которую он одолжил пермяку.

Как пояснили ФАН в региональной службе судебных приставов, краснодарец дал в долг 3,5 млн рублей. По истечении сроков и спустя еще довольно длительное время деньги хозяину не вернулись, и он обратился в суд. Затем, получив решение о законности своих притязаний, мужчина направил документы в ФССП по месту жительства неплательщика.

«Приставы сначала уведомили уклониста о необходимости погасить основной долг, а также проценты в размере более 800 тыс. рублей и около 30 тыс. рублей государственной пошлины. Таким образом, общая сумма взыскания составила свыше 4 млн 340 тыс. рублей», — рассказали в краевой ФССП.

Однако предупреждение было проигнорировано. В собственности у должника был кроссовер Toyota. В итоге во время рейда на дорогах города, автомобиль вычислили. Был составлен акт описи и ареста. Иномарку оценили в 2,5 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья в ходе совместного рейда с ГИБДД судебные приставы взыскали рекордную сумму — 1 млн 800 тыс. рублей прямо на дороге.

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