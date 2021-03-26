Длительные свидания с осужденными возобновляют в Прикамье

Пермь, 26 марта. В учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю с 1 апреля возобновят предоставления длительных свиданий с осужденными. Постановление подписано главным санитарным врачом ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России №94 25 марта.

Определен порядок допуска родственников на длительные свидания:

— наличие отрицательного результата анализа на COVID-19 (мазок методом ПЦР), сделанного не ранее чем за 3 дня до начала свидания;

— заполненный опросный лист об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию;

— отсутствие признаков острого респираторного заболевания и повышенной температуры тела;

— наличие средств индивидуальной защиты.

«Измерение температуры тела родственников и осужденных, находящихся на длительном свидании, будет проводиться ежедневно. В случае выявления у посетителей или осужденного признаков острого респираторного заболевания или повышенной температуры длительное свидание будет сразу же прекращено, а осужденный изолирован в отдельное помещение», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Предоставление длительных свиданий будет осуществляться строго по предварительной записи. Также в ведомстве обращают внимание, что данное постановление не будет распространяться на учреждения, в случаях введения в них карантина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский Театр оперы и балета установил в своих помещениях санитарно-контрольные терминалы компании «ВИПАКС». Комплекс АйТек ПРО Т4 дистанционно измеряет температуру человека и контролирует наличие у него на лице маски.