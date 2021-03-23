В Прикамье депутат отчитал чиновника за неубранный снег и был избит

Пермь, 23 марта. В Добрянке начальник окружного МБУ «Благоустройство» напал на депутата после того, как тот сделал замечание по содержанию улиц. Инцидент произошел во время выезда комиссии по содержанию дорог.

Начальник МБУ Сергей Федорец, по комментариям очевидцев в соцсетях, устроил сначала настоящую истерику после замечания главы комиссии Марка Коробова, а затем ударил его несколько раз по лицу. Сразу после нападения Федорец поспешил уехать. На место происшествия вызвали скорую помощь. Написано заявление о нападении в полицию.

«Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей – это беспрецедентный случай. Из бюджета выделяются деньги на уборку и вывоз снега, уборка не производится, а вместо ответа на эти вопросы просто избивает чересчур любопытных депутатов на глазах всей комиссии. Я подаю заявление в полицию, буду требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности и увольнения с должности», — сообщил журналистам Коробов.

В свою очередь, Сергей Федорец рассказал журналистам, что в время рейда он попытался объяснить депутату как в соответствии со стандартом ведется содержание дорог.

«Слушать он меня не стал. Спрашивал, почему снег не убран. Я попытался объяснить, что за нами идет контроль со стороны ГИБДД. Если остаются островки снега или не убраны повороты, мы получаем предписание. Но и на это у него была своя правда. Он начал меня оскорблять. Мы поговорили на высоких тонах, потолкали друг друга. В конце концов обнялись и разошлись. Это могут подтвердить семь человек», — пояснил Федорец.

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