Пермское УФАС может возбудить дело в отношении крупного монополиста

Пермь, 23 марта. В отношении крупной ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье» может быть возбуждено антимонопольное дело. В Пермском УФАС России рассмотрели жалобу застройщика «Проект-2».

В ноябре 2020 года «Новогор» с целью подключения к системе водоснабжения жилого дома выдал ООО «Проект-2» технические условия, в которых обозначил, что застройщику следует провести реконструкцию участка водопровода длиной 580 м. Стоимость работ оценивалась примерно в 52 млн руб.

В свою очередь, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что для подключения объекта к системе водоснабжения нет необходимости проводить указанную реконструкцию. А расчеты показали, что подключение строящегося объекта практически не повлияет на существующие параметры сети водоснабжения.

«К сожалению, застройщики часто оказываются в ситуациях, когда ресурсоснабжающие организации-монополисты злоупотребляют своим доминирующим положением, навязывая бизнесу невыгодные условия при подключении капитальных объектов к коммунальным сетям, что ведет к удорожанию себестоимости их строительства, — рассказал журналистам начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

По его словам, расходы застройщиков на подключения объектов к сетям составляют треть стоимости квадратного метра возводимого жилья.

«Поэтому важно, чтобы при разработке документов о подключении не возникало нецелесообразных дорогостоящих мероприятий. УФАС следит за происходящим на строительном рынке и, в случае необходимости, принимает соответствующие меры реагирования», — отметил руководитель отдела.

Теперь в срок до 15 апреля 2021 года «Новогор-Прикамье» необходимо исполнить предупреждение. Иначе в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело, по итогам которого ей могут грозить оборотные штрафы от 1/100 до 15/100 суммы выручки от реализации соответствующих услуг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС Прикамья уличило администрацию Осы в нарушении закона о закупках. Нарушения зафиксированы сразу по трем статьям закона о контрактной системе при проведении закупки на строительство газопроводов.