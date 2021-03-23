Спектакли с тифлокомментариями для детей с особенностями развития пройдут в Перми

Пермь, 22 марта. В столице Прикамья театр «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга представит спектакль с тифлокомментариями «Клубочек шерсти» по одноименному произведению советского поэта Овсея Дриза. Спектакли пройдут 27 и 28 марта в 11:00 и 14:00.

Постановка ориентирована на детей с нарушениями зрения и особенностями развития. Каждое мероприятие будет состоять из трех частей.

«Сначала детям выдадут рельефно-графические программки, затем будет показан «Клубочек шерсти», а после его окончания состоится мастер-класс по изготовлению кукол», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

Театральная постановка создана при участии и с учетом рекомендаций тифлопедагогов Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих (СПб ГБУК ГСЦБС).

Возраст зрителей — от 4 до 12 лет. Количество детей с особенностями по зрению и задержкой психического развития на каждом спектакле от 20 до 35 человек. В рамках проекта читателям Пермской краевой библиотеки для слепых будет также подарена тактильная книга. Презентацию проведут специалисты СПб ГБУК ГСЦБС.

Демонстрация спектакля «Клубочек шерсти» запланирована в шести городах России: Перми, Красноярске, Сыктывкаре, Петрозаводске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В столице Прикамья состоится премьера сценической постановки.

«Клубочек шерсти» — это поучительная история о щедром и справедливом Клубочке, о добром Барашке и о неминуемом наказании жадной и неблагодарной Старухи. Главный герой спектакля рассказывает детям сказку и постоянно советуется с малышами о том, как поступить дальше.

Помимо спектакля «Клубочек шерсти» авторы проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех» подготовили постановку «Разноцветная книга», премьеры которой состоятся в Пскове, Владимире, Ростове-на-Дону, Воронеже, Саратове и Санкт-Петербурге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 1 апреля 2021 года по решению оперштаба в залы театров Прикамья разрешено впускать посетителей на 75% от наполняемости залов. Пермский театр оперы и балета почти сразу представил планы на сезон 2021-2022 годов.