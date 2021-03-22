В мэрии Перми отреагировали на отзыв законопроекта об «убийстве» собак в приютах

Пермь, 22 марта. На прошлой неделе группа депутатов внесла на рассмотрение в Государственную думу поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Они, фактически, предложили разрешить регионам регулировать численность бездомных животных в приютах гуманными методами, в том числе, гарантирующими безболезненную смерть.

Причем регионы смогут осуществлять собственное правовое регулирование, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности. Однако уже на следующий день, 16 марта, законопроект из Госдумы отозвали. Не поддержали авторов и однопартийцы из «Единой России».

С критикой выступили и зоозащитники, и руководители муниципальных приютов, которые назвали законопроект негуманным и узаконивающим убийства. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев рассказал ФАН, что то, о чем многие написали, как о «возвращении убийства собак», вообще не соответствует действительности.

«Никаких убийств и эвтаназий проектом не предусмотрено. В реальности в проекте поправок предлагается следующее – отмена возврата собак на прежние места их обитания, введение принципа приоритета безопасности человека и общества, наделение субъектов РФ полномочием для собственного правового регулирования численности животных без владельцев, отлов всех животных без владельцев (в том числе с метками). Собственно главный смысл законопроекта – отменить возврат собак на прежние места обитания и расширенные полномочия субъектам. Если в проекте есть спорные моменты, то их можно было доработать на комитете. В этой истории очень плохо, что многие журналисты наделали громкие заголовки про «убийства», — отмечает Андреев.

По словам руководителя, управлением по экологии и природопользованию пермской мэрии подготовлены поправки по отмене возврата собак на прежние места их обитания.

«Будем искать поддержку в других регионах. Только вместо передачи полномочий по эвтаназии субъектам, думаем лучше расширить основания по ее применению, но это дискуссионно», — считает Дмитрий Андреев.

Помимо морозов и голода, собаки подвергаются и агрессии со стороны людей, говорит специалист.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно прекращать этот эксперимент с выпуском животных. У собак должны быть владельцы», — говорит Андреев.

Также он отмечает в очередной раз поведение различных зоозащитников и активистов. Глава управления убежден, что некоторые из них не редко ведут себя чересчур агрессивно.