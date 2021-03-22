Мужчина погиб под колесами поезда в Прикамье

Пермь, 22 марта. На перегоне Мулянка-Ферма Свердловской железной дороги в Прикамье грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 21 марта.

Уральское СУ на транспорте СК РФ инициировало процессуальную проверку. По предварительным данным, мужчина находился в колее железнодорожного пути.

«Со слов сотрудников локомотивной бригады на подаваемые сигналы большой громкости не реагировал. Машинистом поезда было применено экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — рассказали ФАН в пресс-службе уральского транспортного СУ СКР.

Сотрудниками управления был проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы. Также дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.