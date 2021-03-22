Врио главы Перми включен в состав правления Союза российских городов

Пермь, 22 марта. Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин включен в состав правления Союза российских городов. Общее собрание организации, которой исполнилось 30 лет, состоялось в Москве.

«Включение меня в руководящий орган – это ответственность, и я благодарю коллег за оказанное доверие, – сказал Алексей Демкин.

В специальном выпуске журнала «Муниципалитет» вышла статья об уникальном опыте Перми по развитию международных межмуниципальных связей и общественной дипломатии.

Союз российских городов с 15 по 18 марта 2021 года проводил марафон экспертных обсуждений по вопросам приоритетных направлений развития системы местного самоуправления на ближайшие 10 лет. Мероприятие стартовало в Хабаровске и финишировал в Москве.

В итоге была подготовлена резолюция, которую направят разработчикам основ госполитики в области развития местного самоуправления и плана по ее реализации.

Во вторник, 23 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы рассмотрят вопрос о назначении даты и места инаугурации вновь избранного главы города. Пока известно, что торжественная церемония принесения присяги может состояться 30 марта в пермском ТЮЗе.