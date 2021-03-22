Пермь вернулась в КВН на всех уровнях

Пермь, 22 марта. По итогам сочинского фестиваля команд КВН – «КиВиН» команда «Сборная Пермского края» включена в состав Высшей лиги Клуба. Студенческий коллектив «Без вариантов» попал в Первую лигу КВН.

В фестивале «КиВиН-2021» участвовало более 300 команд России и СНГ. В Высшую лигу отобрали всего 25.

«Спустя 20 лет сам снова выступил во втором туре Сочинского фестиваля КВН и показался Александру Васильевичу Маслякову в составе команды чемпиона Пермской официальной лиги 2020 года «Без вариантов». Итог фестиваля: «Без вариантов» – в Первой лиге! Сборная Пермского края – в Высшей лиге на Первом!», — написал в соцсетях директор регионального Чемпионата КВН Константин Лежнев.

В последний раз Прикамье в «Вышке» представляла команда «Сборная бывших спортсменов» в 2017 году.

«В прошлом году решили, что необходимо возвращать наше КВН-движение на федеральный уровень. У нас много любителей этой игры, есть свои традиции. Сегодня наша команда это сделала. Поздравляем ребят и ждем на Первом канале!» – поздравил ребят на своей странице в Instagram глава Прикамья Дмитрий Махонин.

В первом туре фестиваля Пермский край представили восемь команд: «Счастье не за горами», «Луна имени Чарского», «Денис Вахитов», «Без вариантов», «Дерзкий фонарь», «ПАЭТ», «Молотов» и «Сборная Пермского края».