УФАС Прикамья уличило администрацию Осы в нарушении закона о закупках

Пермь, 22 марта. Администрация города Осы Прикамья нарушила сразу три статьи закона о контрактной системе при проведении закупки на строительство газопроводов.

Жалоба в пермское УФАС поступило от ООО «ДСТ-Строй». В заявлении было сказано, что местные власти при проведении конкурса неправомерно установили критерий «Квалификация участника конкурса», по которому участникам закупки начислялись баллы только за исполненные контракты.

«Правила оценки заявок установлены постановлением российского правительства и запрещают конкретизировать вид контрактов. Следовательно, в установленном критерии заказчик должен был предусмотреть возможность строительства, реконструкции, капремонта, сноса, не ограничивая круг линейных объектов лишь газопроводами. Таким образом, в действиях заказчика присутствует нарушение ст. 54.3 Закона о контрактной системе», — пояснили ФАН в пресс-службе ведомства.

Кроме этого баллы по указанному критерию начислялись непропорционально. За контракт стоимостью более 80 млн рублей участник получал 100 баллов, а за аналогичный контракт стоимостью до 80 млн – только 30. Получалось, что если один из участников представил 10 контрактов на сумму 81 млн. рублей, а другой – девять на 79 миллионов, то средняя стоимость контракта первого участника равна 10, а второго – 3,3, что более чем в три раза меньше.

Соответственно, в действиях заказчика выявлено также нарушение ст. 8 закона о контрактной системе. В рамках проверки закупки УФАС определило и необоснованное укрупнение цены контракта.

«Учитывая, что газопроводы расположены в разных населенных пунктах, заказчик мог провести отдельную закупку по каждому из них, чтобы привлечь больше участников и, как следствие, снизить начальную цену контракта по закупке. Однако заказчик необоснованно укрупнил лот, вытеснив из числа потенциальных участников малый бизнес, не способный освоить такой крупный лот или обеспечить исполнение контракта», — рассказала журналистам замруководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Администрация Осинского городского округа теперь должна отменить результаты конкурса, вернуть заявки участникам и внести изменения в документацию. Предписание УФАС должно быть исполнено в срок до 2 апреля 2021 года.