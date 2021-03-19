Глава МЧС Прикамья может покинуть свой пост сразу после отпуска

Пермь, 19 марта. Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев указом президента РФ освобожден от занимаемой должности. Документ подписан Владимиром Путиным 18 марта, сообщают ряд региональных СМИ.

На официальном портале правовой информации и на сайте Кремля документ на данный момент не опубликован. В ведомстве ФАН пояснили, что эту тему пока не комментируют, поскольку на данный момент Андрей Бабинцев находится в запланированном отпуске. Его обязанности выполняет первый заместитель Игорь Хлебников.

Андрей Бабинцев на протяжении 20 лет работал в структуре пермской противопожарной службы. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Региональным главком руководил с июня 2018 года. Ранее занимал должность замначальника ГУ МЧС по Кировской области.