Жители города в Прикамье организовали «горнолыжный курорт» с фигурой мэра из картона

Пермь, 19 марта. Жители Добрянки организовали свой новый «горнолыжный курорт». Огромные горы снега, которые местные власти должны были вывезти, стали излюбленным местом сноубордистов.

На вершине горы поставлена картонная фигура мэр Добрянки Константина Лызова. Именно его внимание, в первую очередь, пытаются привлечь активисты и организаторы «курорта». По их словам, никаких мер по срочному вывозу накопившихся снежных завалов местная администрация не предпринимает.

«В бюджете МБУ «Благоустройство» Добрянского округа заложены средства на вывоз многих тысяч кубометров снега, при этом они регулярно пытаются запрашивать дополнительные средства на вывоз снега. Но мы видим, что кроме центральной улицы, снег больше ниоткуда не вывозится. Куда делись деньги, выделенные на содержание дорог и вывоз снега, остается загадкой», — рассказала журналистам одна из создательниц горнолыжного курорта Анна Абраженчик.

Местные спортсмены даже предположили, что местные власти решили превратить Добрянку в новый горнолыжный курорт. На этом месте уже установили таблички: «Возможен сход лавины», «Лучше гор могут быть только горы» и самый известный арт-объект Прикамья «Счастье не за горами».

Телеканал 360 также опубликовал видео, на котором запечатлен «горнолыжный курорт».

Сноубордисты планируют открыть несколько маршрутов для лыжников и горку для катания ватрушек. Единственное, что смущает, в ближайшее время регион ждет потепление, и «курорт» может превратиться в бурную реку. Активисты говорят, что пора задуматься о приобретении катамаранов и байдарок.