Семилетняя девочка из Прикамья выжила в пожаре, в котором погибла вся ее семья

Пермь, 19 марта. В Прикамье правоохранительные органы проводят проверку после пожара, на котором погибла целая семья. По данным СУ СКР по Пермскому краю, на пожаре в селе Перемское Добрянского городского округа погибли мужчина, женщина и двое детей.

«Пожар произошел около трех часов ночи с четверга на пятницу. Погибшие обнаружены в ходе ликвидации возгорания. Спаслась семилетняя девочка. Сейчас с ней работают психологи», — рассказали ФАН в ведомстве.

При этом следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, подчеркнули в комитете. Возбуждено уголовное дело.

На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого МЧС. Специалисты следственного управления устанавливают обстоятельства и причину пожара.

В конце февраля в столице Прикамья произошел серьезный пожар. Жителей объятого огнем общежития спасали с помощью автолестницы. Жертвой происшествия стал один человек.