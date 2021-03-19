Пермячка погибла после падения снега с крыши дома

Пермь, 18 февраля. В столице Прикамья возбуждено уголовное дело по факту гибели 74-летней местной жительницы. Женщина получила смертельные травмы из-за падения снега с крыши многоквартирного дома.

«Инцидент мог произойти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание дома», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт. В результате инцидента погибла женщина.