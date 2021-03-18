Прикамье вошло в перечень наиболее привлекательных у туристов регионов РФ

Пермь, 18 марта. Консалтинговая компания КБ «Стрелка» посчитала Индекс турпривлекательности регионов РФ. Исследование основано на впечатлениях путешественников.

Субъекты разделил на «Особые», «Известные», «Скромные» и «Малозаметные». Пермский край попал в категорию «Известные», в которую входят 14 регионов.

При расчете индекса смотрели на шесть характеристик: материальное наследие, нематериальное наследие, природа, событийная программа, технологии и производство и туристическая инфраструктура. Были проанализированы более 6 млн публикаций, оставленных путешественниками в социальных сетях, блогах и на форумах.

Так, Пермская государственная художественная галерея и Музей современного искусства входят в число самых привлекательных для туристов объектов материального наследия. Весьма популярны Кунгурская ледяная пещера, р. Чусовая, Уральский хребет и Пермский театр оперы и балета.

Прикамье упоминался в 248 тыс. публикаций. Авторы индекса также включили регион в число трех регионов, наряду с Камчаткой и республикой Саха, куда чаще всего едут любоваться природой.