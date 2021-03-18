Пермский оркестр проведет прослушивания в Москве и Петербурге

Пермь, 18 марта. Театр оперы и балета планирует пополнить состав Симфонического и Камерного оркестра Пермской оперы. Для этого дирекция проведет прослушивание музыкантов в Москве и Санкт-Петербурге.

Мероприятия пройдут 3 мая в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Москва) и 4 мая в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

«В этом сезоне мы уже представили четыре премьеры: две балетные и две оперные, провели несколько концертов симфонической и камерной музыки, параллельно с этим показывая спектакли текущего репертуара. Качество исполнения при такой активной творческой жизни должно оставаться на высоте. И сейчас мы увеличиваем коллектив, чтобы каждый музыкант мог проявить себя в разных проектах театра, избежав при этом выгорания, и сохранил интерес к своему делу», — рассказал журналистам главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашеев.

Чтобы принять участие в прослушиваниях, необходимо заполнить анкету на сайте Пермской оперы до 26 апреля включительно. Требования для каждой из групп инструментов можно найти по ссылке: https://permopera.ru/media/mediatec/97263/. Заявку могут отправить все желающие.