Соликамску присвоят звание «Город трудовой доблести»

Пермь, 18 марта. Депутаты Законодательного собрания Прикамья поддержали на пленарном заседании инициативу жителей по обращению к президенту РФ с ходатайством о присвоении Соликамску почетного звания «Город трудовой доблести».

«Во время Великой Отечественной войны все предприятия Молотовской области (сегодня Пермский край) были переориентированы на производство для нужд военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Для фронта работала и вся промышленность Соликамска. В годы войны жители этого промышленного города показали свой характер и стальную выдержку», — отметил председатель регионального парламента Валерий Сухих.

Промышленные предприятия Соликамска выпускали более 50-ти видов военной продукции, крайне востребованной в военное время: карналлит, химические реактивы, магний, картон, бумагу, технический спирт.

Было налажено широкомасштабное производство нашатырного спирта, который использовался для создания дымовых завес. Здесь же производился порох для изготовления пусковых зарядов к снарядам «Катюш», минам 82-х и 120-миллиметровых минометов.