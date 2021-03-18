Экс-депутат ЗС Прикамья, избивший DJ Smash, пообещал вернуться в политику

Пермь, 18 марта. Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Александр Телепнев заявил в видеообращении на своей страничке в социальных сетях, что обязательно вернется в политику.

«Сделаю еще много на благо нашего города, края, на благо моего родного района. Конечно, у меня есть практический опыт, он будет востребован. Я буду заниматься политикой, общественной работой. Это моя жизнь, это часть меня. Я еще вернусь», – закончил свое обращение экс-депутат.

Александр Телепнев также является президентом федерации ММА Пермского края.

В феврале 2018 года он и Сергей Ванкевич избили в ночном клубе музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). В итоге их осудили за причинение вреда здоровью средней тяжести на два года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по решению суда Александр Телепнев и Сергей Ванкевич должны выплатить Ширману более 11 миллионов рублей компенсации морального вреда и утраченного дохода.