DJ Smash подарил пермской школе студию звукозаписи

Пермь, 15 марта. Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил школу №77 с углубленным изучением английского языка, которая в 2021 году получила интерактивное оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в национальный проект «Образование».

В ходе визита губернатор побывал в студии звукозаписи, которую организовал один из выпускников школы – российский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash. Он помог провести капремонт одного из помещений, закупить профессиональное оборудование: электропианино, гитара, микшеры, микрофон, колонки, компьютер с соответствующим программным обеспечением.

«Я учился здесь с 1 по 9 классы. Мне очень хотелось сделать что-то полезное для школы. Когда я начал думать, что бы это могло быть, понял, что необходимо сделать студию звукозаписи. Нашел специалиста, который будет приезжать и обучать ребят и педагогов пользоваться оборудованием. Планирую и сам при посещении Перми приходить сюда и помогать», – рассказал Андрей Ширман.

Дмитрий Махонин отметил важность того, что в развитии школы принимают участие общественные деятели, представители бизнеса и бывшие ученики.