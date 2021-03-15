Пермь, 15 марта. Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис все-таки будет включен в состав совета по культуре при губернаторе Пермского края.

В региональном министерстве культуры ФАН пояснили, что «исключение» Курентзиса связано с изменением его статуса и актуализацией всех документов.

«Теодор был указан как художественный руководитель театра, кем он сейчас не является, а значит, документ необходимо было изменить. После подписания необходимых бумаг, он будет включен в состав совета, как художественный руководитель Дягилевского фестиваля», — рассказали в краевом Минкульте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, совет по культуре при губернаторе Прикамья покинули экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков и бывший худрук пермского театра Оперы и балета, художественный руководитель оркестра и хора «MusicAeterna» Теодор Курентзис.