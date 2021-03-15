Бывший вице-премьер Прикамья признан судом виновным

Пермь, 15 марта. В Ленинском районном суде столицы Прикамья зачитывают приговор в отношении экс-министра территориального развития Пермского края и бывшего вице-премьера регионального правительства Романа Кокшарова.

До обеда судья успел огласить лишь часть приговора, при этом признав экс-министра причастным к преступлениям. Кокшаров обвиняется в превышении полномочий и участии в предпринимательской деятельности.

В период с 2017 по 2018 год он участвовал в управлении строительной организацией «ДСК «Магистраль», директором которой был его знакомый Эдуард Егоян. Кокшаров давал указания и требовал от глав муниципальных образований содействия при исполнении контрактов.

Также бывший вице-премьер убедил главу Гайнского района ввести режим ЧС без оснований, что позволило приобрести два катера без проведения конкурса за счет средств Резервного фонда краевого правительства.

Гособвинение просит суд назначить Роману Кокшарову наказание в виду трёх лет лишения свободны условно с испытательным сроком в два года. Кокшаров на протяжении всего процесса не признает себя виновным.