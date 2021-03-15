Почти 60 лет колонии на троих: в Прикамье осудили наркоторговцев

Пермь, 15 марта. В Соликамске Пермского края вынесен приговор трем участникам организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте наркотиков через интернет.

По информации краевого МВД, 43-летний мужчина отбывал наказание в ИК города Кунгура. Из колонии он координировал организацию тайников-закладок на территории Соликамска.

«После получения информации полицейские в кратчайшие сроки задержали 36-летнего местного жителя. У мужчины изъяли 23 полимерных свертка с запрещенным веществом, шесть свертков были найдены на адресах тайников и еще один у него дома», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

Также были соучастники — ранее судимый 23-летний житель Березников, который предоставил имеющуюся у него в собственности квартиру под помещение для хранения и фасовки наркотики. И 27-летний молодой человек, занимавшийся поиском курьеров.

В итоге были собраны доказательства по семи фактами преступной деятельности. Суд назначил 43-летнему виновному наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф — 600 тыс. рублей.

27-летний молодой человек приговорен к 20 годам в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 650 тыс. рублей.

23-летнему березниковцу дали 14 лет и 10 дней колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Прикамье задержаны участники группы фальшивомонетчиков. Ими управляли два человека, которые отбывают наказание в исправительных колониях края.