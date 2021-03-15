Пермские биомеханики нашли способ повысить долговечность зубных протезов

Пермь, 15 март. Ученые в Прикамье нашли эффективный способ продлить срок службы зубных протезов. Исследование провели биомеханики Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и их коллеги из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера.

По словам ученых, сегодня в России частичными и полными съемными протезами пользуются около 5 млн человек. Компании ежегодно производят порядка миллиона протезов для пациентов с полным отсутствием зубов.

Для основы протеза чаще всего используют акриловую пластмассу на основе полиметилметакрилата. Она эстетична, технологична и точно воспроизводит поверхность человеческой ткани, с которой контактирует протез.

«Пластмасса не обеспечивает необходимой прочности, жесткости и твердости. Чтобы избежать поломок, протез армируют сплавами металлов. В этом случае возникают другие проблемы: металл и пластмасса непрочно «сцепляются» друг с другом, и на протезе могут образоваться микротрещины и сколы, — рассказал пресс-службе вуза доцент кафедры вычислительной математики и биомеханики ПНИПУ Владислав Никитин. — Мы усовершенствовали конструкцию протеза для пациентов с полным отсутствием зубов, укрепили пластмассовую основу с помощью каркаса. Его изготовили из стекловолокна Trinia».

Высокопрочный легкий материал схож по структуре с пластмассой и обеспечивает с ней химический «контакт». Стекловолокно уже показало эффективность по физико-механическим и технологическим свойствам в ортопедических конструкциях.

Во время испытаний образцы со стекловолокном Trinia оказались на 77,7% прочнее, чем пластмасса без добавок, и на 55,7% — чем образцы с металлической сеткой. Кроме того, их стойкость к возникновению трещин в два раза выше, чем у аналогов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми презентовали новый строительный материал, который создан на основе пеностекла. Он улучшает теплоизоляцию в домах на 25%.