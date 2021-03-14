Глава Прикамья показал, как нужно жарить блины на костре

Пермь, 14 марта. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своих социальных сетях наглядно показал, как жарить блины на открытом огне. Также в посте глава региона разместил фото, как он рыбачит через лунку.

«Поздравляю с Масленицей! После такой морозной зимы надеемся на теплую и солнечную весну», — подписал ролик Дмитрий Махонин.

Подписчики оценили сам способ приготовления блинов. Многие написали и об оригинальности выбранного отдыха.

«Да уж)))… Губернатор новой формации, никакой помпы…..», — отметила Ирина А.

«Молодец наш Губернатор! Мастер на все руки!», — пишет Елена С.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин в День защитника Отечества разместил в своем Instagram видео с самостоятельной разборкой автомата Калашникова.