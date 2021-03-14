Пермский театр оперативно составил программу с учетом 75% заполняемости зала

Пермь, 14 марта. С 1 апреля 2021 года по решению оперштаба в залы театров Прикамья разрешено впускать посетителей на 75% от наполняемости залов.

Пермский театр оперы и балета буквально на следующий день представил планы на сезон 2021-2022 годов. Так, Артем Абашев реализует цикл постановок по операм Чайковского, приуроченный к 150-летию театра. В сезоне 2020/2021 он был начат «Иолантой», в 2022 году будет продолжен «Евгением Онегиным». Под управлением главного дирижера театра прозвучат и два шедевра Игоря Стравинского — балет «Свадебка» и опера «Соловей».

«Обе труппы театра должны работать как цельный организм, находясь в диалоге и развиваясь в едином творческом направлении, — такова принципиальная позиция главного режиссера Пермской оперы Марата Гацалова. В этом смысле важным акцентом сезона станет обращение к знаковым названиям музыкального театра XX века», — рассказали в пресс-службе учреждения.

В репертуар войдут «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева и «Турандот» Джакомо Пуччини. Продолжится курс на сотрудничество с главными героями «новой режиссерской волны» российской сцены. Афиша пермской оперы пополнится спектаклями Василия Бархатова, Владислава Наставшева и Евгении Сафоновой.

На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в постановке Антона Пимонова. Спектакль исследует, из каких элементов состоит классический балет и почему в XXI веке он остается актуальным искусством. Авторы сценографии — художники московского Электротеатра Станиславский Степан Лукьянов, Анастасия Нефёдова и Сергей Васильев, куратор проекта — Богдан Королек.

В декабре 2021 года театр покажет премьеру «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, который возвращается в Россию после длительного перерыва. В последний раз на отечественных подмостках режиссер работал в 2014 году.

Весной 2022 года пермская опера представит нового «Евгения Онегина» — дебют на большой музыкальной сцене режиссера Владислава Наставшева. Его первый оперный спектакль, «Искатели жемчуга», был показан в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра и признан прессой одним из центральных событий театрального сезона.

Сезон 2021-2022 завершится премьерой двух одноактных опер — «Соловей» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока. Для лауреата «Золотой Маски — 2020» Евгении Сафоновой постановка станет первым опытом работы в музыкальном театре.

Во второй половине 2022 года Пермский театр оперы и балета покажет два спектакля-блокбастера под управлением главного дирижера театра Артема Абашева – балет «Каменный цветок» Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова и новую постановку оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

В будущем сезоне в афишу театра вернутся: опера «Богема» Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна и балеты «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта.