Пермский медработник не сумел доказать, что обработал рот спиртом, а не пил за рулем

Пермь, 14 марта. В Прикамье медработник в течение года пытался доказать в суде, что не садился за руль пьяным. А алкотестер показал результат «выше нормы», потому что мужчина полоскал рот спиртом в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Прибор сотрудника ГИБДД показал результат — 0,54 мг/л на выдохе (при норме 0,16 мг/л). В суде водитель объяснял, что из-за контакта с ковид-пациентом, он был подвергнут спиртовой обработке — обработаны глаза борной кислотой, произведено полоскание слизистых оболочек 70%-ным спиртом.

Однако суд вину признал. Назначил штраф – 30 тыс. рублей, и лишил водителя прав на 1 год и 7 месяцев. Позже районный суд отменил решение мирового суда — со ссылкой на предписание Минздрава Прикамья, в котором сказано, что медицинским сотрудникам при работе с коронавирусными пациентами рекомендуется прополоскать горло 70%-ным этиловым спиртом.

Но в кассационной инстанции дело вернули на новое рассмотрение. И в марте 2021 года решение мирового суда оставлено без изменений – водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.