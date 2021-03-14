Пермских ученых и аспирантов обучат «научному стендапу»

Пермь, 14 марта. Студенты, аспиранты и молодые ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) смогут пройти обучение в Школе научного стендапа.

«Известные популяризаторы российской науки расскажут им, как доступно и остроумно презентовать свои научные исследования. В конце обучения участники выступят перед живой аудиторией», — рассказали ФАН в пресс-службе вуза.

В программе, которая рассчитана на два месяца, для участников подготовлены специальные лекции, семинары, живое общение с экспертами и индивидуальные консультации.

Научный стендап — формат интеллектуального поединка. Выступающий за 15-20 минут должен доходчиво и интересно рассказать о научных достижениях, используя слайды, графику и подручные средства.

В числе приглашенных — биолог, автор нескольких книг Александр Панчин; психолог, куратор школы лекторов фонда «Эволюция» Полина Кривых; физик Олег Фея и физик, руководитель образовательного центра «Постоянная Планка» Роман Лаас.