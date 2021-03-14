Гибель уроженки Пермского края расследуют в Сочи

Пермь, 14 марта. В Сочи расследуют гибель уроженки Лысьвы Пермского края Дарьи Семушкиной. Ее тело было обнаружено 10 марта в небольшом сгоревшем вагончике.

Согласно информации из социальных сетей, девушка работала организатором спортивно-музыкального фестиваля на курорте Роза-Хутор. Известно, что менее чем за сутки пермячка оставила на страничке в соцсетях пост, в котором просит подруг не присылать фотографии подарков, полученных от парней к 8 Марта.

По факту произошедшего в СО по Хостинскому району начали проводить доследственную проверку. В краевом МВД журналистам сообщили, что девушка из Лысьвы, о которой пишут в социальных сетях, в розыске не числится.