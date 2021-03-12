Пермский политех попал в список лучших вузов стран с развивающейся экономикой

Пермь, 12 марта. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вошел в число лучших мировых вузов из государств с развивающейся экономикой.

В рейтинг, представленный британским журналом Times Higher Education вошли 606 университетов из 48 стран (48 – российские). В итоге РФ заняла второе место по числу вузов в топ-50 и четвертое – по общему количеству высших учебных заведений.

ПНИПУ оказался в общем списке на 401–500-м месте. Методика рейтинга учитывает 13 критериев эффективности, объединенных в пять групп.

«В 2021 году пермский политех улучшил показатели по обучению и образовательной среде, цитируемости научных публикаций, международной мобильности студентов и сотрудников и доходу от производственной деятельности», — рассказали в пресс-службе вуза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что скоро ПНИПУ приобретет статус автономного учреждения. Новый юридический статус появится у вуза с 15 марта 2021.