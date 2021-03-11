Крупные поставщики лекарств в Прикамье не смогли оспорить картельный сговор

Пермь, 11 марта. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Прикамья оставил в силе решение краевого Арбитражного суда, который подтвердил законность решения Пермского УФАС России в отношении АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт». Компании признаны виновными в картельном сговоре.

По данным антимонопольного ведомства, АО и ООО заключили между собой антиконкурентное соглашение на 12 аукционов с общей суммой заключенных контрактов свыше 103 млн. рублей.

С осени 2017 года по декабрь 2018 года «Пермфармация» и «Фарма Софт» синхронно подавали заявки на участие в аукционах на поставку лекарственных средств для нужд краевого Минздрава. При этом цену в 0,5% (минимально допустимый предел) снижал лишь один из участников. Так компании подготавливали аукционные заявки друг для друга – передавали информацию и готовые файлы для отправки на торговую площадку.

По информации ряда источников, обе компании аффилированы спикеру ЗС Пермского края Валерю Сухих. Хозяйственная деятельность «Фарма Софт» полностью обеспечена АО «Пермфармация». ООО использует в своей деятельности нежилое офисное помещение и складские помещения для хранения лекарственных средств, принадлежащих АО. «Фарма Софт» арендует у «Пермфармации» все необходимое оборудование, включая компьютеры и мебель.

По данным пермского УФАС, между компаниями с 2015 года заключен договор аутсорсинга, согласно которому АО оказывает для ООО услуги по приемке товара, хранению с ответственностью за порчу, формированию заказов, комплектованию, отгрузке и доставке товаров третьим лицам.

«На основании доверенности на представление интересов сотрудники «Пермфармации» подписывают документы за директора и главного бухгалтера «Фарма Софт». Сотрудник с адресом ведомственной электронной почты АО имеет доступ к расчетным счетам ООО, то есть может распоряжаться его денежными средствами», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Плюс, 100% доля в уставном капитале «Фарма Софт» передана в ограниченное управление ООО «Капитал-Ф», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа «Пермфармации».

«В результате рассмотрения дела антимонопольное ведомство признало обе компании виновными в нарушении п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции и выдало предписания о не допущении соглашений о поддержании цен на торгах и использовании при участии в торгах самостоятельную ценовую политику, — рассказал журналистам руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. – Не согласившись с этим, ООО «Фарма Софт» обратилось с исками сначала в арбитражный, затем в апелляционный арбитражный суд. Обе инстанции подтвердили нашу правоту».

Теперь в отношении компаний антимонопольщики возбудят административное производство. «Пермфармации» и «Фарма Софт» грозят штрафы в размере до половины суммы заключенных контрактов.