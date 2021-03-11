День народного подвига в годы Великой Отечественной войны отмечают в Прикамье

Пермь, 11 марта. В Прикамье отмечают День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны.

Это соединение было создано жителями Свердловской, Челябинской и Молотовской (сегодня Пермский край) областей. Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, после окончания основного рабочего дня.

«Наши земляки внесли неоценимый вклад во всенародную Победу. Более полумиллиона пермяков отважно били врага, каждый третий из них, к сожалению, — не вернулся. Наши территории работали на мощь армии и делали все, чтобы приблизить окончание войны», — сказал ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Инициатива создания танкового корпуса из добровольцев и полностью на народные средства родилась на Урале в январе 1943 года. В результате на его формирование государство не потратило ни копейки. Все необходимое — от пуговиц до танков — было создано трудящимися или приобретено на их сбережения.

Для формирования корпуса от Молотовской области требовалось 2 475 добровольцев, но в военкоматы от жителей поступило около 40 000 заявлений.

Боевой путь УДТК составил свыше 5 500 км, из них с боями 2 000 км, от Орла до Праги. За два года участия в Великой Отечественной войне танковый корпус освободил сотни городов. УДТК награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени. Воинам корпуса вручено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза, а полковник М.Г. Фомичев был удостоен этого высокого звания дважды.

За вклад жителей Прикамья в Победу летом 2020 года Перми было присвоено звание Города трудовой доблести. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Общественный совет при Росархиве назвал лучшим интернет-проектом в 2020 году в номинации «Мультимедиа на основе архивных документов» Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне. А в номинации «Сайт архива» - портал Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ).