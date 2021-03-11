Суд оставил в силе приговор пермяку за убийство восьмимесячного ребенка

Пермь, 11 марта. Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции отклонила апелляционную жалобу пермяка на приговор Пермского краевого суда. Ранее мужчина был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

В декабре 2020 года краевой суд приговорил гражданина к 18 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в отношении малолетнего лица (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В июле 2020 года виновный, находясь вдвоем с восьмимесячной дочерью жены в квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на плач младенца, нанес девочке множественные удары и повреждения. Ребенок погиб на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В своей жалобе мужчина просил снизить назначенное ему наказание. Апелляционным определением приговор Пермского краевого суда оставлен без изменения, жалоба без удовлетворения.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что подросток, задержанный в Перми за убийство членов своей семьи, рассказал о причинах кровавой бойни. Как стало известно ФАН, школьнику не нравилось мыть грязную посуду.