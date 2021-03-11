Группу пермяков судят на кражу 25 тонн нефти

Пермь, 11 марта. Жителя столицы Прикамья признали виновным в краже из трубопровода 25 тонн нефти. Еще пять соучастников осужденного ждут решения суда.

В марте прошлого года 42-тений пермяк привлек пятерых своих знакомых для хищения нефти из несанкционированной врезки, расположенной вблизи с. Мулянка Пермского района.

«Они заранее распределили роли. Один очищал место врезки для беспрепятственного доступа к ней, двое других транспортировали похищенную нефть на «заправщиках» «НЕФАЗ», остальные наблюдали на подъездных путях за окружающей обстановкой. Для связи между собой они использовали рации», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге после хищения 25 тонн нефти «НЕФАЗы» и автомобили сопровождения были задержаны сотрудниками полиции вблизи с. Лобаново. Организатору назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские химики подтвердили лечебные свойства западносибирской нефти, а также какие мази на ее основе наиболее эффективны для заживления ран.