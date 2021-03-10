Владелец печально известного отеля «Карамель» в Перми не будет обжаловать приговор

Пермь, 10 марта. Владелец мини-отеля «Карамель» Сергей Щербаков не собирается обжаловать вынесенный 25 февраля приговор.

Суд Индустриального района отправил его на пять лет в колонию общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Трагедия в «Карамели» произошла 20 января 2020 года. В подвале дома, где находился отель, из-за коммунальной аварии прорвало трубу с кипятком. В результате пять человек погибли, трое получили ожоги различной степени тяжести.

В суде были также заявлены иски о компенсации морального вреда от пострадавших и родственников погибших (от 1 млн до 3 млн рублей). Кроме этого, Щербаков лишен права заниматься гостиничным бизнесом сроком на два года.

Ранее Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении других лиц, причастных к трагедии. В скором времени вслед за основным фигурантом могут отправиться замначальника службы эксплуатации ООО «ПСК» Сергей Агеев, экс-инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслав Хильков и инспектор отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району регионального ГУ МЧС Разиф Исмакаев.